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Унаи Эмери — о матче с «Вест Хэмом»: я очень горжусь нашей работой с болельщиками и фаната

Унаи Эмери — о матче с «Вест Хэмом»: я очень горжусь нашей работой с болельщиками и фаната
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Вест Хэмом» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Англии.

«Я очень горжусь нашей работой с болельщиками и фанатами, потому что мы всегда играем здесь, на «Вилла Парк», чувствуя с ними что-то особенное. Мы общаемся с ними и стараемся передать им все, что можем на поле, и они очень хорошо на это реагируют. Они помогают нам, передают энергию.

Мы всегда должны быть готовы, потому что даже когда мы забиваем, у соперника есть хорошие игроки и хорошие моменты. Когда они забили, мы должны были использовать свой опыт и попытаться снова контролировать игру — хоть когда мы выигрываем, хоть когда проигрываем.

Когда они забили один гол и пытались лишить нас результата, наша реакция была фантастической, и мы забили третий гол. Затем мы забили четвертый с помощью Леона Бэйли, и это было фантастично, потому что мы создаем эту энергию здесь с нашими болельщиками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После девяти туров АПЛ «Асто Вилла» занимает пятое место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (21 очко).

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Луис – 30'     2:0 Луис – 51'     2:1 Боуэн – 56'     3:1 Уоткинс – 74'     4:1 Бэйли – 89'    
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