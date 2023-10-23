Унаи Эмери — о матче с «Вест Хэмом»: я очень горжусь нашей работой с болельщиками и фаната

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Вест Хэмом» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Англии.

«Я очень горжусь нашей работой с болельщиками и фанатами, потому что мы всегда играем здесь, на «Вилла Парк», чувствуя с ними что-то особенное. Мы общаемся с ними и стараемся передать им все, что можем на поле, и они очень хорошо на это реагируют. Они помогают нам, передают энергию.

Мы всегда должны быть готовы, потому что даже когда мы забиваем, у соперника есть хорошие игроки и хорошие моменты. Когда они забили, мы должны были использовать свой опыт и попытаться снова контролировать игру — хоть когда мы выигрываем, хоть когда проигрываем.

Когда они забили один гол и пытались лишить нас результата, наша реакция была фантастической, и мы забили третий гол. Затем мы забили четвертый с помощью Леона Бэйли, и это было фантастично, потому что мы создаем эту энергию здесь с нашими болельщиками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

После девяти туров АПЛ «Асто Вилла» занимает пятое место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (21 очко).