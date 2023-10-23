Гари Невилл: этот день — ступенька в правильном направлении для Мудрика

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал выступление украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Арсеналом» (2:2).

«Ему понадобилось некоторое время. Впереди ещё долгий путь. Однако этот день – ступенька в правильном направлении для него», — приводит слова Невилла Vince.

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

После результата данного матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у «канониров» 21 очко в девяти встречах.