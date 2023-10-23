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Томас Тухель — о матче с «Майнцем»: мы ожидали тяжелой, напряженной игры

Томас Тухель — о матче с «Майнцем»: мы ожидали тяжелой, напряженной игры
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Майнцем» (3:1) в восьмом туре чемпионата Германии.

«Победу нельзя недооценивать. Мы ожидали тяжелой, напряженной игры. Мы хорошо начали, но должны были использовать больше своих моментов на контратаках. В перерыве Свен Ульрайх пришел нам на помощь с великолепным сейвом.

Это была тяжелая игра для нас — физически больше, чем что-либо другое после международного перерыва и травм. Команда заслуживает похвалы. Теперь мы постараемся сыграть лучше во вторник», — проводит слова Тухеля официальный сайт «Бавария».

После восьми туров «Бавария» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (22 очка).

В следующем туре 28 октября мюнхенский клуб сыграет с «Дармштадт 98».

Германия - Бундеслига . 29-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Мане – 29'     1:1 Ажорк – 65'     2:1 Баррейро – 73'     3:1 Кариколь – 79'    
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