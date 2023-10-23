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«Ювентус» победил «Милан», Аслан Карацев проиграл финал турнира в Токио. Главное к утру

«Ювентус» обыграл «Милан» (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии, российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира ATP-500 в Токио, «Барселона» обыграла «Атлетик Бильбао» благодаря голу 17-летнего Марка Гиу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» обыграл «Милан» и поднялся на третью строчку в таблице Серии А.

2. Аслан Карацев проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира ATP-500 в Токио.

3. 17-летний дебютант Гиу первыми касаниями принёс победу «Барселоне» над «Атлетиком».

4. «Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» и поднялся на вторую строчку в таблице РПЛ.

5. Головин обошёл Анри, Мбаппе и Бернарду Силву в списке лучших бомбардиров «Монако».

6. «Спартак» одолел «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ благодаря голам Пруцева и Мартинса.

7. Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

8. «Ак Барс» дома уверенно обыграл ХК ЦСКА, прервав победную серию армейцев.

9. Хет-трик Дебринкэта помог «Детройту» крупно обыграть «Калгари», у Задорова — передача.

10. Горецку успешно прооперировали после перелома руки.