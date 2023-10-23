Глушенков — о матчах с бывшими командами: дополнительного стимула нет, это обычная игра

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, насколько для него принципиальны игры с бывшими клубами.

«Дополнительного стимула нет. Это обычная игра. Просто когда мы играем с теми же «Крыльями», то там мои друзья. Поэтому после этих матчей не хочется выслушивать какие-то подколы или что-то ещё в этом роде (улыбается). А так я не делю соперников. Вообще не люблю настраиваться на игры, по мне, это бред какой-то.

История с настраиванием — пережиток прошлого? Да. Для меня это вообще очень странно. Никогда так не делал. Кто так вообще делает? Я спокойно готовлюсь к матчам. Если надо, то можно с кем-то поговорить, что-то обсудить или пошутить, посмеяться перед абсолютно любой игрой. Я просто такой человек, которому не надо настраиваться, вот и всё», — приводит слова Глушенкова пресс-службе клуба.

В чемпионате России Глушенков поиграл за «Крылья Советов», «Спартак» и «Химки».

5 ноября «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре, а 25 ноября в 16-м туре встретится с «Крыльями Советов».

После 12 туров РПЛ железнодорожники занимают пятое место с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (28 очков).