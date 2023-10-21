Галактионов орал, Глушенков боролся с Лаксальтом. Фото матча «Локомотив» — «Динамо»

В Москве прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды так и не смогли выявить победителя во встрече, сыграв со счётом 0:0.

В первом тайме обе команды имели моменты для взятия ворот, но сделать это не сумели — на перерыв оба коллектива ушли без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры остался тем же — и «Локомотив», и «Динамо» имели множество голевых моментов для того, чтобы открыть счёт в матче, но так и не смогли их реализовать. Встреча закончилась безголевой ничьей, 0:0.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча с «Динамо» (0:0) заявил о том, что его футболисты не были согласны на ничью.

«Поменяли всю линию атаки? Претензий не было ни к кому. Необходимо добавить скорости и свежести не только в атаке, но и при организации обороны. С этим заданием ребята справились. Я сказал ребятам, что они были сегодня не согласны на ничью. Они были остры. Сегодня были моменты. Если бы реализовали, то была бы победа. Идём поступательно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.