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«Снова вместе». Де Хеа прокомментировал встречу с игроком «Манчестер Юнайтед»

«Снова вместе». Де Хеа прокомментировал встречу с игроком «Манчестер Юнайтед»
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Бывший многолетний вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выложил в свою социальную сеть фотографию с действующим полузащитником «красных дьяволов» Бруну Фернандешем.

«Снова вместе», — подписал фотографию де Хеа.

Фото: Социальные сети Давида де Хеа

На фото игроки в футболках киберспортивной команды, организованной испанским вратарём в 2021 году, — Rebels Gaming. В 2022 году Фернандеш и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата стали акционерами этой команды.

Напомним, де Хеа покинул английскую команду минувшим летом, когда у него истёк контракт с клубом. Голкипер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

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