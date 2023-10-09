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Саттон: «МЮ» совершил большую ошибку, подписав Онана. Де Хеа был намного сильнее

Саттон: «МЮ» совершил большую ошибку, подписав Онана. Де Хеа был намного сильнее
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Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался об уровне игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Онана неплохо играет ногами, но основное для вратаря — руки. Не думаю, что он достаточно хорош в этом компоненте.

Люди любят разбирать начало голевых атак: «Тут ошиблись полузащитники, там неточная передача, здесь Линделёф мог сыграть получше». Но суть такова, что на протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: например, Шмейхель и Де Хеа.

Де Хеа был намного более сильным голкипером, чем Онана. Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. Было не сложно совершить сэйв в игре с «Брентфордом».

Мне кажется, Онана недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его», – приводит слова Саттона Daily Mail.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 52,5 млн. В текущем сезоне в 11 играх во всех турнирах он пропустил 19 мячей.

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