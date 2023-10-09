Саттон: «МЮ» совершил большую ошибку, подписав Онана. Де Хеа был намного сильнее

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался об уровне игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Онана неплохо играет ногами, но основное для вратаря — руки. Не думаю, что он достаточно хорош в этом компоненте.

Люди любят разбирать начало голевых атак: «Тут ошиблись полузащитники, там неточная передача, здесь Линделёф мог сыграть получше». Но суть такова, что на протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: например, Шмейхель и Де Хеа.

Де Хеа был намного более сильным голкипером, чем Онана. Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. Было не сложно совершить сэйв в игре с «Брентфордом».

Мне кажется, Онана недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его», – приводит слова Саттона Daily Mail.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 52,5 млн. В текущем сезоне в 11 играх во всех турнирах он пропустил 19 мячей.