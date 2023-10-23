Игорь Шалимов: «Зенит» выглядит всё увереннее и увереннее

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов полагает, что «Зенит» с каждым туром Российской Премьер-Лиги набирает ход и выглядит всё увереннее. Такое мнение российский специалист высказал по итогам игры 12-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов» (3:1).

«В первом тайме игра была более или менее равная. Но «Зенит» солиднее, с этим ничего не сделаешь. Если игроки настроены правильно и полностью отдаются игре, то мастерство проявляется. «Зенит» за счёт мастерства забил и выиграл этот матч. «Зенит» владел мячом, «Крылья» плотно оборонялись. Но, когда «Зенит» так разыгрывает мяч на таком уровне, с этим ничего не сделаешь.

Мастерство сказалось. Надо сказать, что «Зенит» уже прошёл проблемы, связанные с отъездом Малкома, отсутствием Вендела на старте. Сейчас опять «Зенит» играет в четыре защитника, все матчи команда проводит с двумя нападающими. «Зенит» выглядит всё увереннее и увереннее», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».