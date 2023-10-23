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В «Спартаке» сообщили, что у клуба нет информации об ответной встрече с «Нефтчи» в Баку

В «Спартаке» сообщили, что у клуба нет информации об ответной встрече с «Нефтчи» в Баку
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что у клуба нет информации об ответной товарищеской встрече с «Нефтчи» в Баку.

«По ответной товарищеской игре с «Нефтчи» в Баку нет информации. Меморандум подписан. Отношения с коллегами из «Нефтчи» хорошие. Как только будет информация по ответной игре, мы скажем», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, минувшим летом «Спартак» провёл товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась победой подопечных Гильермо Абаскаля по счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Павел Мелёшин. Красно-белые после 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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