Игрок «Челси» Галлахер: нравится бороться за место в составе, люблю бросать себе вызов

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер оценил свою роль в команде, а также ответил на вопрос, комфортно ли ему находиться в условиях высокой конкуренции в клубе.

«Да, мне это нравится. Думаю, что в большинстве случаев в карьере мне нужно было что-то доказывать, и мне нравится бросать себе вызов, я всегда хочу ставить перед собой новые задачи, поэтому просто хочу продолжать делать то, что я делаю сейчас, — помогать «Челси» подниматься вверх по турнирной таблице.

Тренер подбирает команду, у нас с ним хорошие отношения. Он понимает мою игру, понимает, что я привношу в команду, и прямо сейчас я думаю, что это действительно работает, так что, надеюсь, мы сможем продолжать прогрессировать.

Действительно важно иметь боевой дух, и я думаю, что привношу его в команду. Я всегда работаю так усердно, как только могу, и стараюсь передать это другим игрокам», — приводит слова Галлахера Evening Standard.