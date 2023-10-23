Пруцев, Вендел и Лещук — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура РПЛ. У «Динамо», «Ростова» и «Спартака» оказалось по двое представителей в составе. Тренером символической сборной мы выбрали Александра Точилина («Сочи»).

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Егор Тесленко («Рубин»), Роберто Фернандес («Динамо»), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Мартин Крамарич («Сочи»), Данил Пруцев («Спартак»), Вендел («Зенит»), Ильнур Альшин («Факел»).

Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Анжело Энрикес («Балтика»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке: