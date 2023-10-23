Сборная 12-го тура РПЛ. Великолепный Вендел и «монстр» из команды Карпина

РПЛ вернулась после паузы на международные матчи и сразу зажгла. Сразу несколько топ-матчей, куча героев — пора подводить итоги. В нынешнем сезоне «Чемпионат» собирает символические сборные после каждой игровой недели. Ниже — лучшие футболисты 12-го тура. Схема — 4-4-2.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»)

Лещук стал главным героем матча тура. Дерби «Локо» и «Динамо» обещало немало голов, но их не случилось — как раз благодаря Игорю. Кипер динамовцев сделал восемь (!) сейвов и не позволил сопернику забить. Само «Динамо» в атаке не блистало, так что нулевая ничья — более чем положительный результат.

Игорь Лещук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый защитник: Даниил Денисов («Спартак»)

Денисова в этом сезоне принято критиковать, но матч с «Пари НН» (2:0) он может смело заносить себе в актив. Именно Даниил оформил ассист на первый гол в матче, который забил Данил Пруцев. Помимо этого, на счету защитника «Спартака» одна успешная попытка дриблинга, одна выигранная верховая дуэль, три отбора и 85% точных передач.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

«Рубин» подарил ЦСКА очередную ничью в этом сезоне, а Тесленко стал лучшим защитником команды и одной из причин, почему парни Владимира Федотова так и не забили. Егор набил 86% точных передач и сделал три отбора.

Егор Тесленко с партнёрами по команде Фото: rubin-kazan.ru

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо»)

Фернандес наряду с Лещуком входит в число тех игроков «Динамо», к кому вряд ли могут быть претензии. Роберто выиграл одну верховую дуэль, сделал два отбора и отдал 81% точных передач. Лучше, чем у того же Николаса Маричала.

Роберто Фернандес против Артёма Дзюбы Фото: РИА Новости

Левый защитник: Евгений Чернов («Ростов»)

«Ростов» не выигрывал с середины августа, но в матче с «Ахматом» команду прорвало — 3:0. В том числе благодаря перформансу Чернова. С передачи Евгения был забит первый гол, также на счету защитника одна выигранная верховая дуэль.

Евгений Чернов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Мартин Крамарич («Сочи»)

«Сочи» перед стартом тура был абсолютно худшей командой РПЛ, но подарил сенсацию. Разгромная победа над крепким «Уралом» Виктора Гончаренко — это сильно. Один из героев — Крамарич. Мартин забил важный третий мяч, который практически исключил вероятность камбэка хозяев, и заодно отметился одной успешной попыткой дриблинга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Данил Пруцев («Спартак»)

Пруцев потихоньку отвоёвывает место в основе «Спартака». Матч с «Пари НН» точно пойдёт ему на пользу. Данил открыл счёт, выдал гроссмейстерские 89% точных передач и совершил один отбор.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

«Зенит» собирался рубиться с «Крыльями» за второе место в РПЛ, но Вендел сделал задачу в разы легче — 3:1. Бразилец оформил дубль (что важно, забил первые два гола в матче) и отдал 88% точных передач. Причём оба мяча хороши, но второй — особенно красив!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый полузащитник: Ильнур Альшин («Факел»)

«Факел» в этом туре тоже удивил. Выездная победа над «Оренбургом» (2:1) и моментальный прыжок наверх из зоны вылета! Именно Альшин открыл счёт в матче хитрейшим ударом со штрафного, а ещё совершил одну успешную попытку дриблинга и два отбора.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Анхело Энрикес («Балтика»)

«Балтика» набрала приличный ход, а в этом туре окончательно осмелела и отобрала очки у лидера чемпионата — «Краснодара» (2:2). Энрикес забил второй гол своей команды и отметился одной успешной попыткой дриблинга. Если бы ещё удержали победу, вообще была бы сказка!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный нападающий: Егор Голенков («Ростов»)

Как мы уже сказали, «Ростов» в этом туре выстрелил и наконец набрал три очка. Главный герой, безусловно, Голенков. Егор, казалось, покрыл каждый сантиметр поля в атаке, отметился голом и ассистом, замучил оборону соперника в верховой борьбе (три выигранных единоборства) и добавил ко всему этому одну успешную попытку дриблинга. Монстр!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Александр Точилин («Сочи»)

Претендентов на это почётное звание хватало: тут и Сергей Семак, и Гильермо Абаскаль, и Валерий Карпин, и даже Сергей Ташуев. Но давайте отметим Точилина — такая возможность появляется не так уж и часто. Первая победа с середины августа, да ещё и разгромная, да ещё и на выезде, да ещё и над крепким соперником. Браво!

Сборная 12-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на эту команду мечты. А если перейдёте по ссылке, сможете изучить более подробную статистику.

Сборная 12-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Мохаммад Мохеби, хоть и не затмил Голенкова, всё же забил и заработал пенальти для «Ростова». Суперстабильный Дуглас Сантос своим ассистом помог «Зениту». Антон Зиньковский и Руслан Литвинов здорово сыграли за «Спартак». Никита Бурмистров был хорош в составе «Сочи». Никита Моцпан принёс «Факелу» победу на последних минутах. А кого не хватает вам?