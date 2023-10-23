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Мама 17-летнего игрока «Барселоны» Гиу заплакала после победного гола своего сына

Мама 17-летнего игрока «Барселоны» Гиу заплакала после победного гола своего сына
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После того как 17-летний воспитанник «Барселоны» Марк Гиу дебютировал за основную команду в матче испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао (1:0) и забил победный гол, болельщикам на стадионе удалось запечатлеть реакцию его родителей на это событие.

На записи видно, что после того, как 17-летний нападающий забил победный гол сине-гранатовых спустя 35 секунд после появления на поле, его мама начала плакать от радости, а отец — довольно аплодировать.

Напомним, после десяти игр испанского чемпионата каталонский клуб набрал 24 очка и на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Возглавляют её мадридский «Реал» и «Жирона», набравшие по 25 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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