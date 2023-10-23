«Спартак» — самый проверяемый на допинг клуб РПЛ с начала сезона-2023/2024

Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/2024 чаще игроков других клубов Российской Премьер-Лиги проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По информации источника, с июля по сентябрь у «Спартака» были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семён Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев, которого проверили второй раз за 2023 год. По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у казанского «Рубина» и «Зенита», по четыре — у «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и ЦСКА, по три — у «Краснодара», «Сочи», «Пари НН» и калининградской «Балтики», по два — у грозненского «Ахмата», екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов».

Всего с июля по сентябрь РУСАДА провело тестирование 55 футболистов РПЛ. С января по июнь только один футболист «Спартака» проходил проверку на допинг в РУСАДА — в марте был протестирован нападающий Александр Соболев. После 12 туров РПЛ в сезоне-2023/2024 «Спартак» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 20 очков.