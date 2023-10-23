Дьяков: после матча со «Спартаком» Юран правильно сказал о двойных стандартах в судействе

Бывший защитник «Динами» Виталий Дьяков высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (2:0).

«По судейству вопрос только к удалению Гоцука — должен был быть штрафной в сторону ворот «Спартака». Дали продолжить игру, а игрок «Пари НН» получил вторую жёлтую карточку. Капитан команды потерян на следующий матч. Возможно, на вчерашнюю встречу это не повлияло, но это грубая ошибка судьи. Правильно Юран сказал о двойных стандартах в судействе. Если футболист ошибается, он садится на скамейку запасных. Судьи должны получать такие же наказания. Допустил грубую ошибку — будь добр пять матчей не судить. Если частенько ошибаешься, стоит заняться чем-то другим.

Понравилось, как играл «Спартак». Здорово прессинговали при потере мяча, быстро возвращали мяч себе. У своих ворот ничего не дали создать. Первый тайм «Спартак» полностью переиграл. Игроки, которые вышли в старте, отыграли на приличном уровне. Тот же Игнатов, Зиньковский вчера доказали, что в полном порядке», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.