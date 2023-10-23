Бейл: сборная Нидерландов — это уровень «Барселоны» и «Сити», а я играю в «Крыльях»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос о том, думает ли он, что когда-нибудь сыграет за национальную команду Нидерландов.

«Нет, не думаю о сборной Нидерландов. Я играю в «Крыльях», а национальная сборная — это уровень «Манчестер Сити» и «Барселоны». Это очень далеко от меня», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Бейл перешёл в «Крылья Советов» из «Эммена» в 2021 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. Действующий контракт Бейла с клубом рассчитан до 2025 года.