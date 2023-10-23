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Экс-игрок ЦСКА и «ПСЖ» Яновский: сомневаюсь, что Головиным заинтересуется мировой гранд

Экс-игрок ЦСКА и «ПСЖ» Яновский: сомневаюсь, что Головиным заинтересуется мировой гранд
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Бывший футболист ПФК ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Если по Головину будет хорошее предложение, которое всех устроит, то он, наверное, пойдёт. Но зависит от его состояния. Он как футболист очень классный, но с первого сезона много пропускал из-за травм. Сейчас вроде получше, и команда идёт в лидерах. Если будет заинтересованный большой клуб, то его отпустят при хорошем предложении. Но я читал, что он достаточно комфортно себя чувствует в «Монако» и бежать куда-то смысла нет.

При этом сомневаюсь, что это может быть предложение от клуба-гранда мирового футбола. Здесь вопрос не в классе Головина как футболиста, а в предубеждении о российских игроках — их нестабильность. Взять историю того же Миранчука. У Головина тоже бывают спады, он и травмам подвержен. Тяжело будет рассчитывать на это.

Если вдруг «Монако» станет чемпионом? Я не верю, что они выиграют чемпионат Франции. Как бы сейчас «ПСЖ» ни играл, они наверстают упущенное. С ними тяжело бороться», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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