Доступна новая версия мобильного приложения «Чемпионата»

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В новой версии для Android (6.2.4) мы сделали более удобным процесс обновления приложения. Теперь при выходе новой версии все пользователи будут получать уведомление с предложением обновить приложение. Для обновления достаточно будет только нажать кнопку «Обновить» в самом приложении в разделе «Профиль». И обновление запустится автоматически.

Актуальная версия мобильного приложения для Android (6.2.4) доступна для скачивания на сайте «Чемпионата».

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:

Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari. Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться». Выберите на экране «Домой». Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии iOS 16.4 и выше.