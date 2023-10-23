Президент «Атлетика» Бильбао: думаю, что скоро Уильямс продлит контракт с клубом

Президент «Атлетика» Бильбао Йон Уриарте поделился мыслями о будущем вингера Нико Уильямса в испанском клубе.

«Мы относимся спокойно к ситуации с контрактом Уильямса. Мы думаем, что он намерен продлить трудовое соглашение и остаться с нами. Мы хотим создать привлекательный проект, будучи уверенными, что Нико Уильямс станет его частью на долгие годы вперёд», — приводит слова Уриарте журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение Уильямса рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 21-летний футболист принял участие в семи матчах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.