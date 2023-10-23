Тренер «Алании» Ледяхов: строительство стадиона во Владикавказе идёт полным ходом

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, как проходит реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе.

«Строительство идёт полным ходом. Мы сегодня тренировались и видели это. Думаю, что строители уложатся в заявленные сроки. Когда, по мнению руководства «Алании», стадион будет готов? Уже было озвучено несколько дат. Поэтому говорить об этом преждевременно. Но я думаю, что к началу следующего сезона стадион будет готов», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Реконструкция стадиона «Спартак» началась в июне 2020 года и не закончена до сих пор. «Алания» после 15 туров сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 28 очков. Домашние матчи владикавказская команда проводит в Грозном. В РПЛ «Алания» последний раз играла в сезоне-2012/2013.