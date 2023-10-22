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Лидер Первой лиги «Алания» уступила «Волгарю», идущему последним

Лидер Первой лиги «Алания» уступила «Волгарю», идущему последним
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между астраханским «Волгарём» и владикавказской «Аланией». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте первого тайма. Отличился полузащитник астраханцев Данил Клёнкин. Этот гол стал первым в сезоне для 33-летнего футболиста.

После этой победы в активе «Волгаря» стало 12 очков. Команда из Астрахани осталась на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 28 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущее вторым махачкалинское «Динамо» (27). Стоит отметить, что подопечные Курбана Бердыева проведут свой матч в рамках 15-го тура завтра, 23 октября. Соперником клуба станет московская «Родина».

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Клёнкин – 34'    
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