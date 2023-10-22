Лидер Первой лиги «Алания» уступила «Волгарю», идущему последним

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между астраханским «Волгарём» и владикавказской «Аланией». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте первого тайма. Отличился полузащитник астраханцев Данил Клёнкин. Этот гол стал первым в сезоне для 33-летнего футболиста.
После этой победы в активе «Волгаря» стало 12 очков. Команда из Астрахани осталась на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 28 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущее вторым махачкалинское «Динамо» (27). Стоит отметить, что подопечные Курбана Бердыева проведут свой матч в рамках 15-го тура завтра, 23 октября. Соперником клуба станет московская «Родина».
- 22 октября 2023
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:08
-
19:06
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:47
-
18:43
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:36
-
18:31
-
18:19
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:47
-
17:40
-
17:36