Лидер Первой лиги «Алания» уступила «Волгарю», идущему последним

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между астраханским «Волгарём» и владикавказской «Аланией». Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте первого тайма. Отличился полузащитник астраханцев Данил Клёнкин. Этот гол стал первым в сезоне для 33-летнего футболиста.

После этой победы в активе «Волгаря» стало 12 очков. Команда из Астрахани осталась на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 28 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая идущее вторым махачкалинское «Динамо» (27). Стоит отметить, что подопечные Курбана Бердыева проведут свой матч в рамках 15-го тура завтра, 23 октября. Соперником клуба станет московская «Родина».