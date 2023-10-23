Ройс высказался о возможном завершении карьеры и работе тренера

Капитан и полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс высказался о возможном завершении профессиональной футбольной карьеры и о работе в качестве тренера.

«Я тот человек, которому нравится жить здесь и сейчас. Для меня важно, чтобы фокус не терялся. Но, помимо этого, всегда важно, чтобы у тебя была определённая точка опоры после карьеры, чтобы ты мог не теряться в пустоте.

У меня есть несколько вещей, к которым я хочу стремиться, сейчас я не могу быть более конкретным. Я точно знаю, что буду что-то делать», — приводит слова Ройса Sport.de.

После долгих переговоров «Боруссия» Дортмунд и Марко Ройс в апреле этого года договорились продлить сотрудничество до 2024 года. В этом сезоне 34-летний игрок принял участие в девяти матчах во всех турнирах, где забил три мяча и отдал две голевые передачи.