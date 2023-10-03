«Боруссия» Д — «Милан». Марко Ройс и Оливье Жиру знают толк в голах

4 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы миланцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Милан» 4 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» — «Милан» (04.10.2023)

4 октября 2023 года завершается 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей «Боруссия» Дортмунд на стадионе «Сигнал Идуна Парк» будет принимать «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Команды попали в очень сложную группу, поэтому в каждой встрече будут пытаться набрать хоть какие-то очки.

«Шмели» в минувшем сезоне упустили чемпионство, причём в прямом смысле. Сыграв в заключительном туре с «Майнцем» вничью, дортмундцы пустили вперёд «Баварию». Несмотря на одинаковое количество очков, по дополнительным показателям соперник обошёл «Боруссию». Эдин Терзич наверняка сделал выводы и попытается вновь побороться за золото Бундеслиги.

Чёрно-жёлтые уверенно начали сезон, не проиграв ни одной из шести встреч чемпионата Германии. В четырёх из них команда побеждала и в стольких же пропускала минимум гол. Конкуренция в Бундеслиге настолько серьёзная, что хорошие результаты не смогли гарантировать «шмелям» первую строчку. Подопечные Терзича занимают четвёртое место, отставая от лидера на два очка.

На своём стадионе «Боруссия» пока не проигрывала. Она провела три встречи дома, выиграв у «Кёльна» (1:0) и «Вольфсбурга» (1:0), а также сыграв вничью с «Хайденхаймом» (2:2). Не повезло «шмелям» в 1-м туре Лиги чемпионов. Чёрно-жёлтые уступили «ПСЖ» со счётом 0:2. Они выстояли в первом тайме, но во втором в их ворота назначили пенальти, который реализовал Мбаппе. Спустя небольшой отрезок времени Хакими увеличил отрыв.

«Милан» тоже великолепно начал сезон и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе клуба 18 очков и ровно столько же у лидера – «Интера». Единственное поражение в этом сезоне «красные дьяволы» потерпели как раз от «змей» (1:5). Во всех остальных встречах чемпионата Италии они выиграли и не пропускали более одного мяча.

Сейчас подопечные Пиоли ведут серию из трёх побед подряд. За это время они обыграли «Верону» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0). Лидеры группы атаки «Милана» пребывают в отличной форме. Оливье Жиру забил четыре гола и сделал три ассиста, а Рафаэл Леау отметился тремя мячами и тремя результативными передачами. Неплохо начал сезон новичок – Кристиан Пулишич.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Милан» принимал дома «Ньюкасл Юнайтед», а встреча завершилась вничью со счётом 0:0. Безумная атака «красных дьяволов» пыталась вскрыть оборону «сорок» изо всех сил, но ничего не получалось. Подопечные Пиоли нанесли 25 ударов, из которых восемь пришлись в створ ворот, но ни один не привёл к забитому голу.

Наверняка наставники «Боруссии» и «Милана» раздражены результатами первых матчей в Лиге чемпионов. Их команды не сумели забить, продемонстрировали плохую реализацию моментов. Это нужно исправлять. К тому же по ходу чемпионатов страны клубы идут уверенно, находятся в верхней части таблицы, у них классные нападающие. Рекомендуем поставить на тотал больше 3 мячей за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия» — «Милан» 4 октября 2023 года

Оба клуба могут рассчитывать на классную атаку. Если в 1-м туре ЛЧ их подвела реализация, то в этот раз эта проблема должна быть исправлена. «Боруссия» не проигрывает в Бундеслиге, «Милан» ведёт серию из трёх побед кряду в Серии А – всё это говорит о том, что команды находятся в отличной форме. Мы считаем, что в этом матче будет много забитых голов. С одной стороны Ройс, Фюллькруг, а с другой – Жиру, Леау и Пулишич. Тем более у команд самая тяжёлая группа в Лиге чемпионов и необходимо уже начинать набирать очки. В мотивации им нет равных.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.20.