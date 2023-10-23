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«Это результат работы тренерского штаба». Иванов — о поражении «Урала» от «Сочи»

«Это результат работы тренерского штаба». Иванов — о поражении «Урала» от «Сочи»
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:4).

«Позвоните тренеру и спросите, почему мы проиграли и так сыграли. Это тренерский вопрос! Я не знаю, почему такое случилось с «Сочи». Это результат работы тренерского штаба.

Результаты давят на команду? Проиграли и проиграли. Как говорил Валерий Карпин: «Никто не умер, ничего страшного не случилось». Ситуацию все понимают. Сейчас мы будем что-то делать и справляться», — приводит слова Иванова Metaratings.

В составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев (с пенальти). Единственный мяч «Урала »забил Андрей Егорычев.

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