«Это результат работы тренерского штаба». Иванов — о поражении «Урала» от «Сочи»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:4).

«Позвоните тренеру и спросите, почему мы проиграли и так сыграли. Это тренерский вопрос! Я не знаю, почему такое случилось с «Сочи». Это результат работы тренерского штаба.

Результаты давят на команду? Проиграли и проиграли. Как говорил Валерий Карпин: «Никто не умер, ничего страшного не случилось». Ситуацию все понимают. Сейчас мы будем что-то делать и справляться», — приводит слова Иванова Metaratings.

В составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев (с пенальти). Единственный мяч «Урала »забил Андрей Егорычев.