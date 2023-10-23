Щербаченко: в матче с «Краснодаром» «Балтика» показала свою лучшую игру в сезоне

Российский тренер Фёдор Щербаченко высказался о матче 12-го тура чемпионата России «Балтика» — «Краснодар» (2:2).

«На первых минутах «Краснодар» действовал с преимуществом и с хорошим качеством игры. «Балтика», насколько я знаю, плотно изучала «Краснодар» — но всё равно в начале матче немножко не разобралась со схемой, с определёнными моментами проникающих передач «Краснодара» между линиями защитников и полузащитников. До своего первого гола краснодарцы были очень остры и активны. Они атаковали большими силами, пять игроков подходили под защитников. И центральный полузащитник «Балтики» Осипов не сразу разобраться, как ему правильно играть. В результате один из острых выпадов «Краснодара» в чужую штрафную завершился голом. Латышонку там не повезло – он отбил прострел прямо на Кордобу, который пополнил свой голевой багаж.

Потом, где-то после 20-й минуты «Балтика» перевернула игру. Не сказать, что она прямо задавила «Краснодар», но стала играть весьма симпатично в плане контроля мяча и передач вперёд. А самое главное, что у «Краснодара» начали проседать фланги. Получалось, что крайним атакующим игрокам «Балтики» удавалось проникать в штрафную площадь соперника, и дальше после передач возникали опасные моменты. До поры до времени «Краснодару» везло, и Сафонов подвыручил. Первый мяч «Балтики» из середины оказался, возможно, нелогичным, но там всё было очень хорошо разыграно с завершающим ударом Кузьмина. Это гол придал «Балтике» дополнительных сил и эмоций, плюс трибуны погнали её вперёд.

На первый взгляд было удивительно, что один из самых высоких футболистов «Балтики», Бистрович, шёл подавать угловые. Но его подачи со стандартов были опасными – мяч приходил как раз в ту точку, в которую нужно. И «Краснодар» с большим трудом справлялся с этими навесами. После ударов мяч проходил рядом со створом, либо защитники на тоненького выносили. И второй гол «Балтика» тоже забила головой. Калининградцы хорошо выполняли свои манёвры, а «Краснодар» оказался не готов к такому давлению.

В общем-то, первый тайм закономерно закончился победой «Балтики» 2:1. Было ощущение, что после перерыва «Краснодар» её задавит, но этого не случилось. Во втором тайме игра шла плюс-минус на равных курсах. Да, «Краснодар» больше владел мячом, но не создавал остроту и не держал игру под своим контролем. «Балтика» контратаковала с быстрыми передачами. Игра шла весёлая и смотрелась интересно. Лбе команды были достаточно хорошо готовы физически. Если отмотать назад, то в первом тайме у «Краснодара» немножко провалился Волков. Наверное, это связано с его отъездом в сборную. Поэтому Ивич в перерыве поменял его. Кроме того, Батчи в первом тайме недорабатывал при обороне, поэтому Петрову приходилось очень тяжело. Ивич перевёл Батчи направо, на место Волкова, на замену которого вышел Эктов — и напряжение с флангов «Краснодара» было снято.

Второй гол краснодарцев мог показаться нелогичным, поскольку остроты с их стороны, в общем-то, особо и не было. Но не разобрались защитник с вратарём у «Балтики», а Сперцян грамотно подставился под фол Малярова а-ля Комличенко. Вопросов по пенальти не было – нарушение имело место. После этого игра проходила ближе к воротам «Балтики», но нельзя сказать, что «Краснодар» создавал стопроцентные голевые моменты. Есть такое впечатление, что все калининградские болельщики и весь город огорчены ничейным результатом. Оно и понятно, ведь «Балтика» показала свою лучшую игру в сезоне и была близка к победе. «Краснодар» в целом выдержал свою марку и солидность, если не считать провалов на флангах в первом тайме. Ивич показал хорошее управление игрой с заменами, поэтому «Краснодар» тоже наверняка остался недоволен потерей очков», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».