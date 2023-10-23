Газзаев: Мухин — невосполнимая потеря для ЦСКА. Очень разносторонний футболист

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о травме футболиста ЦСКА Максима Мухина. После матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) у 21-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его заменили на 77-й минуте.

«Учитывая кадровые проблемы с составом у ЦСКА и количество травмированных игроков, Мухин — невосполнимая потеря на данный момент. Восстановление после такой травмы займёт минимум полгода. Максим достаточно неплохо играл практически на всех позициях. Он всегда выходил туда, где нужно было усиление. Мог играть и в атаке, и в обороне мы его видели. Максим — очень разносторонний футболист», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.