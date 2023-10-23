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Камоцци: Миранчук — очень хороший футболист, он отлично сыграл за «Аталанту»

Камоцци: Миранчук — очень хороший футболист, он отлично сыграл за «Аталанту»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 9-го тура Серии А с «Дженоа» (2:0). Напомним, российский хавбек практически не получает игровую практику в клубе из Бергамо.

«Вчера Миранчук получил тайм игрового времени за «Аталанту» и отлично сыграл. Алексей — очень хороший футболист. Я надеюсь, что он ещё продемонстрирует свою ценность в Италии», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В матче 9-го тура российский футболист вышел на замену в перерыве и не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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