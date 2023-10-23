Кузнецов: Мухину главное не падать духом, в ЦСКА ему доверяют — он игрок основы

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о травме футболиста ЦСКА Максима Мухина. После матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) у 21-летнего игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его заменили на 77-й минуте.

«Самое сложное в травме — узнавать диагноз. Сразу начинают лезть в голову разные мысли. Но это неотъемлемая часть работы футболиста — в любой момент что-то может случиться. Мухин — футболист, который уже адаптировался к ЦСКА, ему доверяют играть на разных позициях. Это говорит о его универсализме. В последних матчах он был футболистом основного состава. Ему сейчас нужно сосредоточиться, чтобы хорошо прошли операция, восстановление и реабилитация. Потом уже будет зависеть от него — как он будет придерживаться установок врачей, как будет работать и как потом втянется. Главное сейчас не падать духом», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.