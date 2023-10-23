Экс-наставник «Оренбурга» Ярошик: в этом сезоне «Спартак» чемпионом не станет

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что его удивил старт «Спартака» в текущем сезоне. Он отметил, что не верит в возможное чемпионство красно-белых по итогам РПЛ-2023/2024.

«Меня удивил «Спартак». Они хорошо стартовали и, возможно, набрали очки, которые не заслужили. Не знаю, почему они не использовали это. Сейчас им неприятно спускаться вниз, и не очень понятно, почему это происходит. Я думаю, что в этом сезоне «Спартак» чемпионом не станет», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 20 очков. Московский клуб лидировал после первых трёх туров, набрав максимально возможные девять очков.