Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-наставник «Оренбурга» Ярошик: в этом сезоне «Спартак» чемпионом не станет

Экс-наставник «Оренбурга» Ярошик: в этом сезоне «Спартак» чемпионом не станет
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что его удивил старт «Спартака» в текущем сезоне. Он отметил, что не верит в возможное чемпионство красно-белых по итогам РПЛ-2023/2024.

«Меня удивил «Спартак». Они хорошо стартовали и, возможно, набрали очки, которые не заслужили. Не знаю, почему они не использовали это. Сейчас им неприятно спускаться вниз, и не очень понятно, почему это происходит. Я думаю, что в этом сезоне «Спартак» чемпионом не станет», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 20 очков. Московский клуб лидировал после первых трёх туров, набрав максимально возможные девять очков.

Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано: хотел бы вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android