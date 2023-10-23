Кепа: я всё ещё хочу остаться в «Реале», но сейчас не время для переговоров

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, выступающий за мадридцев на правах годичной аренды из «Челси», высказался о планах на дальнейшую карьеру.

«Останусь ли я в мадридском «Реале»? Конечно, я всё ещё хочу этого, но сейчас не время вести подобные переговоры.

Могу сказать, что я провёл хорошие три месяца в Мадриде. Однако сезон длинный, и мы оценим его в самой концовке», — приводит слова Аррисабалаги журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «Реала» Браима Диаса в «Астон Виллу».