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Тен Хаг высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Копенгагеном» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Копенгагеном» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны побеждать в каждой игре, и, если вы проиграли первые два матча, вы обязательно должны победить. Мы профессионалы и должны правильно использовать свои эмоции», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» состоится 24 октября, начало – в 22:00 мск.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» стартовал в Лиге чемпионов с двух поражений кряду, уступив «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3). «Копенгаген», в свою очередь, в первом матче группового этапа сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2), а после этого уступил «Баварии» (1:2).

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