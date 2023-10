Форвард АПЛ за год подорожал в 65 раз! «Манчестер Юнайтед» уже охотится за ним

В чемпионате Англии столько человек по фамилии Фергюсон, что можно запутаться. Само собой, отдельно возвышается фигура сэра Алекса – единственного тренера в истории, бравшего титул АПЛ 13 раз. Ещё есть Данкан Фергюсон, игравший за «Эвертон» и недавно (в 2019-м и 2022-м) тренировавший эту команду в качестве исполняющего обязанности. Кроме того, 10 лет назад за «Ньюкасл» выступал Шейн Фергюсон, а сейчас в заявке «Кристал Пэлас» находится Нейтан Фергюсон, который дебютировал в АПЛ в 2021 году. Были и другие футболисты с такой фамилией.

Теперь же в Англии снова говорят о Фергюсоне. Его зовут Эван, и к 18 годам он стал самым дорогим футболистом «Брайтона»!

Эван Фергюсон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ещё год назад Transfermarkt оценивал парня в € 1 млн, а сейчас он стоит € 65 млн. Но прошлогодняя стоимость удивлять не должна: € 1 млн – обычный ценник за ноунейма из клуба АПЛ. А вот € 65 млн – это уже в чём-то уникальное явление. Особенно если учитывать, как мало Фергюсон играл в чемпионате Англии.

В этом сезоне Эван провёл 361 минуту – это в два раза меньше, чем у капитана команды защитника Льюиса Данка (720). У Фергюсона были проблемы со здоровьем, но он стал лучшим бомбардиром команды. У Фергюсона четыре гола на старте сезона. Неплохо, но эти цифры не будоражат воображение. Хотя если соотнести голы с проведёнными на поле минутами, то получается, что нападающий забивает каждые 90,5 минуты. В таком разрезе уже чуть больше впечатляет.

Лучший матч в карьере Эвана Фергюсона – встреча с «Ньюкаслом» в прошлом месяце. Нападающий оформил хет-трик. Причём забил и ударом в упор, и с дальней дистанции. И левой ногой, и правой. После такого Алан Ширер в своей колонке для The Athletic написал:

«Не могу сказать, что мне понравилось, как он разгромил мою команду (Ширер выступал за «Ньюкасл» – Прим. «Чемпионата»). Хотя делал это Фергюсон с артистизмом – настойчиво шёл к тому, чтобы стать лишь четвёртым 18-летним футболистом с хет-триком в АПЛ. Левая нога, правая нога, удары головой, темп, агрессия, интуиция. В его действиях нет явных недостатков, а ведь он будет становиться всё лучше и лучше».

В этом хет-трике особого внимания заслуживает второй гол. «Брайтон» – монстр прессинга. Нападающие проделывают огромную работу, когда мяч у соперника. Но и при владении «Брайтона» форвард делает много полезной работы без мяча. Например, в этой ситуации сначала оттянул линию защиты поближе к чужой штрафной, а затем идеально по темпу рванул к центру поля и открылся между линиями под передачу из центрального круга. После этого Фергюсону хватило времени, чтобы протащить мяч на 10 метров и точно пробить по воротам (помог ещё рывок Гроса с правого полуфланга).

Рывок Эвана Фергюсона в матче с «Ньюкаслом» Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, Фергюсон отлично ставит корпус (рост форварда – 188 см). В этом плане достаточно посмотреть, как юный нападающий забил дебютный гол в АПЛ в прошлом сезоне. Форвард «Брайтона» оттёр от мяча защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, у которого одна из сильнейших сторон – как раз единоборства.

В сборной Ирландии нападающий тоже хорошо себя показывает. Мало кому в мире удавалось отыграть восемь матчей за национальную команду и забить три мяча к 18 годам. Ну или к 19 годам, потому что столько Фергюсону исполнилось вчера. А вообще, футболист «Брайтона» – это уже марка. Английский клуб стал конвейером талантов на продажу. Мы уже писали, почему именно этот клуб специализируется на аналитике статистики. И этим летом он продал Мойсеса Касейдо в «Челси» за рекордные € 116 млн – самая дорогая покупка в истории клубов АПЛ.

ESPN сообщал, что летом «МЮ» предлагал € 50 млн за Фергюсона. По информации издания, «Брайтон» счёл такое предложение «смехотворным». Это дословный перевод (bid was laughed off by Brighton – в оригинале статьи). Тут можно было бы закончить фразой вроде «запомните эту фамилию», но вы и так её знаете. Придётся выучить вместе с именем.