«Этому нужно положить конец». Каррагер — о симуляции игроками АПЛ травм головы

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал поведение игроков АПЛ, симулирующих травмы ради срыва атаки соперников.

В качестве примера Джейми привел эпизод из матча 9-го тура между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» (4:1), в котором хавбек хозяев Николо Дзаньоло упал, схватившись за голову после потери мяча на своей половине поля в результате подката. соперника. Судья Дэвид Кут, по рекомендациям, в этот момент остановил игру.

«С меня довольно. Игроки симулируют травмы головы. Арбитр может не знать об этом, но он видел единоборство и знает, что ничего страшного не произошло.

Это портит игру. Игроки падают, когда понимают, что потеря мяча может привести к опасной ситуации, зная, что судья должен свистнуть. Это нонсенс.

Этому нужно положить конец, это происходит слишком часто. Это было введено, чтобы помочь игрокам, но теперь они злоупотребляют этим. Пять минут спустя с Дзаньоло уже всё было хорошо», – приводит слова Каррагера Daily Mail.