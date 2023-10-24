Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу прокомментировал свой рекорд по тренерскому старту в АПЛ

Постекоглу прокомментировал свой рекорд по тренерскому старту в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что думает о собственном достижении. Наставник лондонской команды выдал лучший тренерский старт в истории АПЛ.

«Сейчас нет смысла подводить итоги, особенно после того, как мы провели второй тайм [в матче с «Фулхэмом»]. Предстоит проделать много работы. Мы довольны тем, как выступаем на старте сезона, и за это нужно отдать должное всем причастным. Сейчас мы находимся там, где заслуживаем быть, но по-прежнему можем видеть множество напоминаний о том, что впереди много работы», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

На данный момент «шпоры» единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.

Материалы по теме
У Постекоглу лучший старт в истории АПЛ как у тренера — 23 очка в девяти матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android