Постекоглу прокомментировал свой рекорд по тренерскому старту в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что думает о собственном достижении. Наставник лондонской команды выдал лучший тренерский старт в истории АПЛ.

«Сейчас нет смысла подводить итоги, особенно после того, как мы провели второй тайм [в матче с «Фулхэмом»]. Предстоит проделать много работы. Мы довольны тем, как выступаем на старте сезона, и за это нужно отдать должное всем причастным. Сейчас мы находимся там, где заслуживаем быть, но по-прежнему можем видеть множество напоминаний о том, что впереди много работы», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Напомним, австралийский специалист возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».

На данный момент «шпоры» единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.