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Игорь Федотов предположил, почему игроки «Краснодара» стали иначе вести себя с судьями

Игорь Федотов предположил, почему игроки «Краснодара» стали иначе вести себя с судьями
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Экс-судья РПЛ Игорь Федотов поделился мнением, почему игроки «Краснодара» стали иначе вести себя с арбитрами во время матчей.

«Игроки «Краснодара» в этом матче вели себя спокойнее, чем в игре с «Ростовом». Думаю, это связано с тем, что спорных моментов как таковых не было. Даже когда Сперцян падал, он не кувыркался и не бился головой о землю, а спокойно сел и улыбнулся. Либо руководители провели работу с футболистами, такой вариант тоже возможен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре чемпионата России «быки» на выезде сыграют с московским ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 29 октября.

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