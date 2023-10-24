Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Калешин: мы внедряем систему нижегородского «Торпедо»

Тренер «Акрона» Калешин: мы внедряем систему нижегородского «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, о чём говорил команде в раздевалке после победы в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским «Шинником» (3:1). Специалист отметил, что внедряет систему хоккейного «Торпедо». Напомним, ранее Калешин был на стажировке у главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Первое, что сказал команде в раздевалке? Что мы сейчас идём тренироваться. Мы внедряем систему нижегородского «Торпедо». Занимаемся силовой подготовкой сразу после матча. Потому что фактически полноценных циклов у нас нет. Нам нужно хоть как-то поддерживать физическое состояние команды. И с точки зрения силы — это лучший день, когда мы можем поработать.

Один из недостатков, когда ты играешь два турнира, — отсутствие возможности полноценно тренироваться. Мы сами выбираем такой путь и будем находить резервные дни для подержания функционального состояния команды», — сказал Калешин на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Пропущенный гол нас не смутил». Тренер «Акрона» Калешин — о матче с «Шинником»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android