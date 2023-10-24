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Экс-капитан «Ливерпуля» Хююпя: ван Дейк станет лучшим защитником АПЛ в этом сезоне

Экс-капитан «Ливерпуля» Хююпя: ван Дейк станет лучшим защитником АПЛ в этом сезоне
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Бывший капитан «Ливерпуля» Сами Хююпя считает, что футболист мерсисайдского клуба Вирджил ван Дейк будет лучшим защитником английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Он поднял планку довольно высоко, и теперь все ожидают, что Вирджил будет играть так постоянно. А это очень сложно. Но у него всё хорошо, он важная часть команды и капитан «Ливерпуля», поэтому я думаю, что нам нужно набраться терпения и он проявит себя с лучшей стороны. Думаю, в некоторых матчах этого сезона он показал, что всё ещё держит свой уровень, и я не сомневаюсь, что он будет лучшим центральным защитником в этом сезоне», — приводит слова Хююпя Belfast Telegraph.

Вирджил ван Дейк выступает за «красных» с января 2018 года. Минувшим летом нидерландский защитник стал капитаном «Ливерпуля».

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