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Кухарчук: обидно вылетать из Кубка, но в этом году «Пари НН» сделал акцент на чемпионате

Кухарчук: обидно вылетать из Кубка, но в этом году «Пари НН» сделал акцент на чемпионате
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России. Нижегородский клуб потерял шансы на выход из группы Пути РПЛ и уже наверняка останется на четвёртом месте.

«В этом году мы сделали акцент на чемпионат. Конечно же, обидно, что вылетели из Кубка, но это футбол. Бывает всякое. Заострим внимание на чемпионате, постараемся забраться максимально высоко.

Формат Кубка России уже прижился? Честно, я пока ещё не привык. Радует то, что стало гораздо больше игр. Ведь мы футболисты, хотим играть в футбол. Но к самому формату не привык. Ещё хорошо, что заполняются паузы, в которые раньше игрались матчи еврокубков», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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