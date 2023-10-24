Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: я — за российскую тренерскую школу!

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не согласился, что с ресурсами «Зенита» любой клуб выиграл бы пять титулов подряд.

«Не согласен с вами. Я за Богданыча. Этот результат, поверьте мне… Почему до этого никто не повторял? До этого тоже были большие специалисты и состав был не менее, а, может, и более серьёзный. Я рад, что с Богданычем работал! Мало того — там ещё в тренерском штабе есть люди. Я поддерживаю их. И ещё раз скажу: я всё-таки за российскую тренерскую школу!» — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл пять чемпионских титулов подряд. После 12 туров сезона-2023/2024 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.