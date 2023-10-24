Газизов: Урунов — хороший футболист. Но в какой-то момент не справился с деньгами и славой

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как дела у экс-игрока «Уфы» и «Спартака» Остона Урунова.

«Отлично. Остон, по-моему, в прошлом году был признан лучшим игроком Узбекистана. Он хороший футболист. Просто в определённое время не справился с деньгами, возможностями и славой. Он талантливый футболист. Всё зависит от него. То, что Всевышний его наделил, — у него уже это есть», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

22-летний Урунов сейчас выступает за узбекистанский «Навбахор». Ранее футболист играл за «Спартак», «Уфу», «Урал» и ташкентский «Локомотив». Кроме того, полузащитник является действующим игроком сборной Узбекистана.