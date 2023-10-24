Газизов: не удивлён лидерством махачкалинского «Динамо» в Первой лиге. Нам воздаётся

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о лидерстве клуба в Первой лиге. Функционер признался, что не удивлён таким высоким результатом.

«Удивлён ли тем, что «Динамо» находится в лидерах Первой лиги? Не удивлён. Я видел, что творится в тренировочном процессе. Понимаю, как команда и тренерский штаб работают. За это нам воздаётся на поле. Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам, которые пришли на матч с «Родиной». Это большая поддержка! Это говорит о том, что футбол для Дагестана не на последнем месте, а он идёт впереди. Мы собираем десять тысяч на домашних матчах. Мы обязаны хорошо играть — ради болельщиков», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.