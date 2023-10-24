Экс-гендиректор «Спартака»: футболистов с качествами Кокорина в России раз, два и обчёлся

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в московском «Спартаке», высказался по поводу карьеры российского нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает в составе кипрского «Ариса».

«В «Арисе» же хорошую игру показывает! Там болельщиков радует. В российском клубе, получается, практически (улыбается). Рад за Сашу! Он ещё должен показать себя. Не знаю, почему не получилось в Италии. Я у него лично не узнавал. Говорить, что получилось, что не получилось, — неправильно. Футболистов с качествами Кокорина в России раз, два и обчёлся», — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.