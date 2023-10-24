Тренер России U21: бразильские команды превосходят тех, с кем мы играли за полтора года

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров оценил значимость товарищеских матчей в Бразилии.

«Нужно отметить, что в Бразилии мы встречались с клубными командами. Они всегда более сыгранные, у них более чётко прослеживается тактический рисунок, и противостоять им бывает даже сложнее, чем сборным командам. Конечно, эта поездка выделяется на фоне остальных. Не хочу никого обидеть, но по уровню мастерства, футбольного интеллекта, как индивидуального, так и коллективного, по уровню футбольных идей бразильские команды превосходят тех, с кем мы играли за эти полтора года. Поэтому вдвойне приятно, что мы приехали к ним, сыграли и добились неплохого результата.

Ещё один момент: до этого мы играли по два матча за восемь-девять дней. В Бразилии провели четыре встречи за шесть дней. Так что эта поездка отличалась от предыдущих и в подготовке, и в распределении сил, и в выборе тактики на каждый матч. Считаю, что это очень ценный опыт для нас — возможность посмотреть изнутри, как работают и играют бразильские команды. Надеюсь, что поездка даст нашим ребятам импульс с точки зрения уверенности в своих силах, и они смогут взять что-то на вооружение и прибавить в некоторых компонентах», — приводит слова Шабарова Олимпийский комитет России.