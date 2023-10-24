«Зенит» обратился в ЭСК РФС после матча с «Крыльями Советов»

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 12-го тура с «Крыльями Советов». Сине-бело-голубые попросили рассмотреть неудаление игрока самарцев Амара Рахмановича на 41-й минуте и полузащитника Романа Ежова на 75-й минуте, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Отметим, что «Зенит» обратился в ЭСК, даже несмотря на факт победы в матче. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).