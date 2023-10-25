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Садио Мане станет владельцем французского футбольного клуба

Садио Мане станет владельцем французского футбольного клуба
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Садио Мане намеревается приобрести футбольный клуб «Бурж 18», который выступает в четвёртом французском дивизионе. Об этом информирует leberry.fr.

Сообщается, что первые контакты между Мане и представителями «Бурж 18» были установлены ещё три года назад. Футболист объявил о своём решении во время видеоконференции с руководством команды. Сенегальский нападающий ещё раз подчеркнул намерение стать инвестором клуба.

Отмечается, что в скором времени нынешний президент «Бурж 18» созовёт внеочередное общее собрание для того, чтобы сообщить о том, что он покидает свой пост руководителя ассоциации. Это необходимо с целью создания Профессионального спортивного акционерного общества (SASP), главой которого станет Мане.

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