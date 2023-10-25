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Бонуччи прокомментировал слухи о своём конфликте с тренером «Униона»

Бонуччи прокомментировал слухи о своём конфликте с тренером «Униона»
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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи развеял слухи о наличии у него конфликта с главным тренером берлинского клуба Урсом Фишером.

«Я каждый день веду конструктивные беседы с тренером, меня очень хорошо приняли в команде, и мы определённо все хотим выйти из этой ситуации. Без сомнения, желание играть было очень велико, но каждый человек должен приложить все усилия для отстаивания интересов команды», — приводит слова Бонуччи Sport.es.

Слухи о конфликте между Бонуччи и Фишером появились на фоне того, что швейцарский специалист не выпустил на поле итальянского защитника в минувшем матче Лиги чемпионов с «Наполи», в котором «Унион» проиграл со счётом 1:0, а это поражение стало для команды из Берлина девятым подряд во всех турнирах.

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