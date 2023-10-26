«Атлетико» не смог обыграть «Селтик» в матче 3-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались шотландский «Селтик» и испанский «Атлетико». Игра группы E проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии. Игра завершилась со счётом 2:2.

На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий «Селтика» Киого Фурухаси. На 25-й минуте ответный гол забил игрок «Атлетико» Антуан Гризманн. На 28-й минуте хозяева вновь вышли вперёд благодаря забитому мячу полузащитника Луиса Пальмы.

На 53-й минуте игры с передачи Маркоса Льоренте счёт сравнял нападающий «матрасников» Альваро Мората. Гол Мораты стал последним в матче. На 82-й минуте полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал пять очков и находится на втором месте в группе E. После аналогичного количества матчей «Селтик» заработал одно очко и располагается на последнем месте. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков.