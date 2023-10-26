Новый главный тренер «Шахтёра» прокомментировал поражение команды в матче с «Барселоной»

Новый главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

«Моя команда пережила много эмоций. За несколько дней у них было три тренера. Они футболисты, но они тоже люди – мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они вышли на поле и соревновались с «Барселоной» на равных сегодня вечером, и я очень горжусь этим. Игроки сделали всё, что я просил. Они проявили смелость, когда нужно было страдать, здорово поддерживали друг друга. Мы хорошо прессинговали без мяча. Я думаю, что они показали индивидуальность и потенциал, и очень этим доволен», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице. «Барселона», в свою очередь, находится на первом месте.

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