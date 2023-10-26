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Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «МЮ» за всю историю клуба по версии FourFourTwo

Английский журнал FourFourTwo опубликовал свой список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

На первом месте оказался чемпион мира — 1966 в составе сборной Англии, сэр Бобби Чарльтон. На его счету 199 голов в 606 матчах за «красных дьяволов».

На втором месте обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест – 143 гола в 360 матчах.

На третьем — бывший полузащитник клуба Брайан Робсон, который был капитаном команды в течение 12 лет (1982-1994 гг.). У него 69 голов в 339 матчах.

Четвёртое место — Эрик Кантона;

Пятое место — Денис Лоу;

Шестое место — Уэйн Руни;

Седьмое место — Райан Гиггз;

Восьмое место — Дункан Эдвардс;

Девятое место — Петр Шмейхель;

Десятое место — Пол Скоулз.

Примечательно, что в десятку лучших игроков клубной истории не вошёл португальский форвард Криштиану Роналду.