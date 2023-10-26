Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «МЮ» за всю историю клуба по версии FourFourTwo

Английский журнал FourFourTwo опубликовал свой список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».
На первом месте оказался чемпион мира — 1966 в составе сборной Англии, сэр Бобби Чарльтон. На его счету 199 голов в 606 матчах за «красных дьяволов».
На втором месте обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест – 143 гола в 360 матчах.
На третьем — бывший полузащитник клуба Брайан Робсон, который был капитаном команды в течение 12 лет (1982-1994 гг.). У него 69 голов в 339 матчах.
Четвёртое место — Эрик Кантона;
Пятое место — Денис Лоу;
Шестое место — Уэйн Руни;
Седьмое место — Райан Гиггз;
Восьмое место — Дункан Эдвардс;
Девятое место — Петр Шмейхель;
Десятое место — Пол Скоулз.
Примечательно, что в десятку лучших игроков клубной истории не вошёл португальский форвард Криштиану Роналду.